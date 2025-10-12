schianto in moto muore a 41 anni incidente sulla strada delle tragedie

Piobbico (Pesaro Urbino), 12 ottobre 2025 – Un motociclista di 41 anni, Alfredo Venturi, nativo di Arezzo e residente a Capolona, ha perso la vita ieri mattina in un tragico incidente stradale lungo la statale 257 Apecchiese, nel territorio del comune di Piobbico. Lo schianto è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all’altezza del km 33,350: la sua moto si è scontrata con un’automobile e l’impatto è stato così violento da non lasciargli scampo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per permettere i rilievi dei carabinieri e gli interventi del personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella rimozione dei mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

