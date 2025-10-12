Schianto frontale a San Clemente Ex ristoratore muore nell’incidente

Tragedia nel tardo pomeriggio dell’altro ieri lungo la strada provinciale 02 all’altezza dello stabilimento della Ceramica del Conca, in località Sant’Andrea in Casale, frazione di San Clemente. A perdere la vita, in un drammatico incidente che ha coinvolto un’auto e un furgone, è stato Domenico ’Mino’ Bedetti, 82 anni, storico ex ristoratore e proprietario di "De’ Nir" a Montefiore. Nonostante la corsa disperata in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf, condotta da un 21enne, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un furgone Ford Transit, guidato da un 55enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

