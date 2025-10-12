Schianto all’incrocio tre feriti e traffico in tilt sulla Nazionale

Schianto nelle prime ore di ieri sulla Nazionale: tre i feriti rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto nei pressi di un incrocio molto trafficato, con inevitabili conseguenze sul traffico. Una coppia di pensionati di Montegiorgio, residente a Rapagnano, è rimasta ferita in un incidente stradale accaduto intorno alle ore 8 di ieri lungo la statale Adriatica nell’abitato di Grottammare, incrocio con la provinciale Valtesino. I coniugi, lui E. V. di 83 anni e lei T.C. di 77 anni, viaggiavano a bordo della loro Opel diretta verso San Benedetto, quando sono entrati in collisione con una Citroen condotta da N. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto all’incrocio, tre feriti e traffico in tilt sulla Nazionale

