Scherma Italia protagonista a Napoli nel Circuito Europeo U17 di spada | oro per Aina bronzo Quirini e Rinaldi Italia 1 trionfa a squadre
Grande giornata per gli azzurrini al PalaVesuvio: Francesca Aina vince l’individuale femminile, Quirini e Rinaldi completano il podio, mentre Italia 1 conquista la prova a squadre maschile. Le finali sono state seguite in diretta su Assalto TV e rilanciate da Sportface, media partner ufficiale della scherma italiana. Italia sugli scudi nella tappa napoletana del Circuito Europeo Under 17 di spada, in corso al PalaVesuvio. Una giornata trionfale per gli azzurrini, con il successo di Francesca Aina nell’individuale femminile e l’oro del quartetto Italia 1 nella gara maschile a squadre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
