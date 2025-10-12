scatti verso la luce la mostra di caviola

Che cosa sappiamo delle donne contemporanee di Piero? Quali opere, pensieri ed emozioni sono andati perduti nella damnatio memoriae che ne ha cancellato le tracce? In occasione della ricorrenza della morte di Piero della Francesca, la Basilica di San Francesco di Arezzo inaugura la mostra Verso la Luce, un progetto dell’architettrice e fotografa Ernesta Caviola, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, prova a rispondere a questi interrogativi e propone ipotesi interpretative. La mostra propone un percorso di restituzione composto da dodici fotografie a colori da lastra analogica 4x5" eseguite a banco ottico e un video, nati dall’incontro diretto con gli affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, che interrogano la storia, rivendicando la necessità di immaginare un futuro a partire dalla percezione femminile della realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

