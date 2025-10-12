Scatta l’operazione antidroga Spacciatore bloccato in centro dai carabinieri di Poggibonsi
Operazione antidroga nel centro di Poggibonsi. I carabinieri della compagnia valdelsana hanno fermato e portato in caserma uno spacciatore, beccato sul fatto o quasi dai militari. Stando a una prima ricostruzione, il pusher è stato bloccato in via Sardelli, a poche decine di metri dal centro e dalla stazione ferroviaria. Una scena, quella del giovane che veniva fatto salire su un’auto dei carabinieri con destinazione il comando cittadino, sotto gli occhi dei passanti. Il blitz dell’Arma è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì. Altri particolari sulla vicenda probabilmente saranno resi noti dagli inquirenti nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scatta - antidroga
Chiama la finanza per pubblicare un articolo e scatta il blitz antidroga http://dlvr.it/TNZYXk #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Fiutati dal cane antidroga: due giovani sorpresi con oltre 4 chili di stupefacenti. Sacchi pieni, bilancini e quaderni dello spaccio: valore oltre 60 mila euro. Scattano obbligo di firma e dimora dopo l’arresto - facebook.com Vai su Facebook
Scatta l’operazione antidroga. Spacciatore bloccato in centro dai carabinieri di Poggibonsi - I carabinieri della compagnia valdelsana hanno fermato e portato in caserma uno spacciatore, beccato sul fatto o quasi dai militari. Segnala lanazione.it