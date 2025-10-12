Scatta l’operazione antidroga Spacciatore bloccato in centro dai carabinieri di Poggibonsi

Operazione antidroga nel centro di Poggibonsi. I carabinieri della compagnia valdelsana hanno fermato e portato in caserma uno spacciatore, beccato sul fatto o quasi dai militari. Stando a una prima ricostruzione, il pusher è stato bloccato in via Sardelli, a poche decine di metri dal centro e dalla stazione ferroviaria. Una scena, quella del giovane che veniva fatto salire su un’auto dei carabinieri con destinazione il comando cittadino, sotto gli occhi dei passanti. Il blitz dell’Arma è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì. Altri particolari sulla vicenda probabilmente saranno resi noti dagli inquirenti nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

