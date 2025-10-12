Scatta l’esercitazione nucleare Nato | cosa aspettarsi dal Steadfast Noon 2025

Dal 13 ottobre 2025, la Nato darà avvio a Steadfast Noon, la principale esercitazione annuale dedicata alla dissuasione nucleare. L’attività, che si protrarrà per due settimane, sarà ospitata dai Paesi Bassi, con il coinvolgimento operativo di 71 velivoli appartenenti a 14 Stati membri. L’esercitazione, pianificata in modo ciclico, rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui l’Alleanza Atlantica testa la credibilità e la solidità della propria postura nucleare integrata. L’operazione non prevede l’impiego di armamenti reali, ma si concentra su simulazioni di scenari ad alta intensità, nei quali viene verificata la capacità di risposta dell’Alleanza in caso di minaccia strategica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scatta l’esercitazione nucleare Nato: cosa aspettarsi dal Steadfast Noon 2025

