Scatta l’allarme sul territorio Protezione civile in campo
Recupero di persone disperse, rischi idrogeologici, incendi boschivi e taglio di alberi. Sono numerose le situazioni che sono state simulate durante la maxi esercitazione annuale della Protezione civile che, sotto la regia della Città Metropolitana di Milano, ha coinvolto 1400 volontari distribuiti su 24 diversi scenari, in altrettanti Comuni della provincia meneghina. Il Mast (Metropolitan area safety test) è partito giovedì con la diramazione di una (presunta) allerta meteorologica ed è proseguito venerdì e ieri con la movimentazione delle squadre, l’allestimento di quattro campi base (a Cassina de’ Pecchi, Vernate, Paderno Dugnano e Castano Primo) e la simulazione di svariati interventi di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scatta - allarme
Ragazza sul ciglio del cavalcavia, scatta l’allarme: gli agenti la salvano
Prevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva”
A14, camion perde acido cloridrico, scatta l’allarme
Scatta il doppio allarme in casa Real Madrid: Mbappé e Mastantuono infortunati e tra undici giorni c’è la sfida con la Juve - X Vai su X
Un link sul retro dei libri della serie Spy Dog porta a un sito porno: scatta l'allarme nelle scuole britanniche - facebook.com Vai su Facebook
Scatta l’allarme sul territorio. Protezione civile in campo - Sono numerose le situazioni che sono state simulate durante la maxi esercitazione annuale della Protezione civi ... ilgiorno.it scrive
Incendi boschivi. Scatta l’allerta nel territorio - Anche alla luce dell’incendio che giovedì scorso ha interessato una superficie di circa un ettaro e 6mila metri quadrati di vegetazione in località Casteldone, nel Comune di Pieve Santo Stefano, ... Da lanazione.it