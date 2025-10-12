Recupero di persone disperse, rischi idrogeologici, incendi boschivi e taglio di alberi. Sono numerose le situazioni che sono state simulate durante la maxi esercitazione annuale della Protezione civile che, sotto la regia della Città Metropolitana di Milano, ha coinvolto 1400 volontari distribuiti su 24 diversi scenari, in altrettanti Comuni della provincia meneghina. Il Mast (Metropolitan area safety test) è partito giovedì con la diramazione di una (presunta) allerta meteorologica ed è proseguito venerdì e ieri con la movimentazione delle squadre, l’allestimento di quattro campi base (a Cassina de’ Pecchi, Vernate, Paderno Dugnano e Castano Primo) e la simulazione di svariati interventi di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scatta l'allarme sul territorio. Protezione civile in campo