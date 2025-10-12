Scatta l’allarme per una escursionista sulla Parcellara poi ritrovata
È stata trovata nella frazione di Pigazzano la persona che risultava dispersa sulla Pietra Parcellara nel comune di Travo, domenica 12 ottobre. La stazione monte Alfeo è stata attivata per la ricerca di una di 44enne che non si era presentata all'appuntamento con il compagno di escursione: i due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: scatta - allarme
Ragazza sul ciglio del cavalcavia, scatta l’allarme: gli agenti la salvano
Prevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva”
A14, camion perde acido cloridrico, scatta l’allarme
Scatta il doppio allarme in casa Real Madrid: Mbappé e Mastantuono infortunati e tra undici giorni c’è la sfida con la Juve - X Vai su X
Un link sul retro dei libri della serie Spy Dog porta a un sito porno: scatta l'allarme nelle scuole britanniche - facebook.com Vai su Facebook
Scatta l’allarme per un’escursionista dispersa, ritrovata poco dopo - Momenti di apprensione nella giornata di domenica 12 ottobre per una donna di 44 anni che risultava dispersa sulla Pietra Parcellara nel comune di Travo ... piacenzasera.it scrive