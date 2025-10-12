Scatta l’allarme per una escursionista sulla Parcellara poi ritrovata

È stata trovata nella frazione di Pigazzano la persona che risultava dispersa sulla Pietra Parcellara nel comune di Travo, domenica 12 ottobre. La stazione monte Alfeo è stata attivata per la ricerca di una di 44enne che non si era presentata all'appuntamento con il compagno di escursione: i due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

