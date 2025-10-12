scatta la primavera tecnologica tricolore

C'è un nuovo fermento nel mondo tecnologico italiano. Il nostro Paese, solitamente considerato non competitivo in questo ambito, si sta piano piano risvegliando spinto da alcuni (finora pochi, a dire il vero) capofila. In questo momento sta facendo molto parlare di sé Bending Spoons, società tecnologica specializzata nella produzione di app di largo consumo che utilizzano l'intelligenza artificiale. Il gruppo milanese guidato da Luca Ferrari, secondo stime riportate da Websim, ha una valutazione sul mercato compresa fra i 5 e i 7 miliardi di euro. Una quotazione da considerarsi più attendibile nella parte alta della forchetta, soprattutto dopo l'acquisizione della piattaforma di video americana Vimeo per 1,4 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

