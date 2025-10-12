Scappin e Vannoni fanno il bis

La compagnia romagnola quotidianacom, formata da Roberto Scappin e Paola Vannoni, presenterà tra ottobre e novembre a Santarcangelo due spettacoli rappresentativi del percorso produttivo del duo formatosi a Rimini nel 2003. In collaborazione con C’entro-Supercinema è in programma alla sala Antonioni mercoledì alle 21 Sembra ma non soffro, secondo episodio della Trilogia dell’inesistente. Il lavoro, ospitato nel 2019 alla Biennale Teatro di Venezia, è un teatro di matrice eminentemente surreale, vicino a certe storiche espressioni di quello che un tempo si chiamava teatro dell’assurdo. I due lavorano sul non-senso, su un bizzarro sradicamento della comunicazione verbale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scappin e Vannoni fanno il bis

