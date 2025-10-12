Sbanda e sfonda il guardrail | notte di paura per una 28enne
Notte movimentata in Alta Valcamonica a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 42 del Tonale e della Mendola, nel comune di Sonico, in prossimità del ponte. Intorno all'una di sabato 11 ottobre, un'autovettura è uscita di strada in modo violento, sbandando e finendo per sfondare il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
