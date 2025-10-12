Sbalzato per 10 metri dopo il frontale in moto | è grave in ospedale
Un motociclista di casa a Rovato è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Trento in seguito a un violento incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 12 ottobre a Roncegno (Tn) lungo lo svincolo che dalla provinciale conduce alla statale 47 della Valsugana. Si tratta di 47enne. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: sbalzato - metri
Travolto e sbalzato a 50 metri di distanza, muore sul colpo: la vittima era un militare dell'esercito
Tragedia a Ghisalba, ciclista investito da un’auto: sbalzato di alcuni metri, muore sul colpo
Esce in retro e non vede la moto: centauro sbalzato per 10 metri, morto sul colpo
Un motociclista è rimasto ferito a seguito di uno scontro frontale con una Bmw. L’incidente è avvenuto alle 19.27 di oggi a #Premariacco (UD), lungo la Provinciale 48, all’altezza del distributore IP. Il centauro è stato sbalzato di una quindicina di metri dal luogo - facebook.com Vai su Facebook
#Incidente a #SettimoSanPietro. Un motociclista è stato sbalzato per quindici metri dopo l'impatto con un'auto che, secondo una prima ricostruzione dei #carabinieri, non avrebbe rispettato la precedenza. #Indagini in corso per chiarire la dinamica - X Vai su X
Diano Arentino, precipita per 10 metri e viene sbalzato fuori dall’auto: soccorso un turista tedesco - Un turista tedesco è stato soccorso a Diano Arentino, nell’Imperiese, dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Scrive ilsecoloxix.it