Sbalzato per 10 metri dopo il frontale in moto | è grave in ospedale

Bresciatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un motociclista di casa a Rovato è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Trento in seguito a un violento incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 12 ottobre a Roncegno (Tn) lungo lo svincolo che dalla provinciale conduce alla statale 47 della Valsugana. Si tratta di 47enne. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

