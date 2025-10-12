Savona vigili del fuoco salvano escursionista infortunata a Capo Noli

Intervento di soccorso sabato 11 ottobre dell’equipaggio del reparto volo Liguria e speleo team dei vigili del fuoco a Capo Noli, nella provincia di Savona. Con una manovra di discesa e risalita al verricello recuperata una escursionista infortunata lungo una parete rocciosa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Savona, vigili del fuoco salvano escursionista infortunata a Capo Noli

