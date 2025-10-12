Savino Del Bene Scandicci successo non senza fatica con Perugia
Savino Del Bene Volley – Bartoccini Perugia: 3-1 (25-20,25-18,23-25,28-26) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi, Bechis, Skinner 15, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 4, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini 1, Graziani 9, Nwakalor n.e., Antropova 22, Weitzel 12. All.: Gaspari. BARTOCCINI – MC RESTAURI PERUGIA: Kump, Turlà, Perinelli 10, Lemmens 9, Sirressi n.e., Passeri (L2) n.e., Ricci 1, Markovic 2, Recchia (L1), Bartolini, Mazzaro 5, Fiesoli 2, Gardini 13, Williams 24. All. Giovi. ARBITRI: Papadopol – Canessa SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley rientra a casa dopo 195 giorni dall’ultima sfida ufficiale disputata al Pala Big Mat e festeggia, insieme al suo pubblico, la vittoria per 3-1 contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: savino - bene
Savino Del Bene Scandicci, partito il raduno: molte assenti per il mondiale
Pallavolo, Serie C1: la Junior Volley Academy si affilia alla Savino Del Bene di Scandicci
Al Bisonte il derby amichevole con la Savino del Bene ancora incompleta
Savino Del Bene rafforza la rete logistica con un nuovo hub da 15.000 mq a Peschiera Borromeo e un ufficio operativo al Cairo #logistica #trasporto #merce - X Vai su X
Il premio MVP @Piemonte Miele del match contro la Savino del Bene Scandicci è andato alla campionessa mondiale Ekaterina Antorpova con: 30 punti 6 ace 4 muri vincenti A consegnare il premio il Presidente di Piemonte Miele, Davide Colo - facebook.com Vai su Facebook
Diretta/ Scandicci Perugia (risultato finale 3-1): successo casalingo! (volley A1 oggi 11 ottobre 2025) - Diretta Scandicci Perugia streaming video Rai: Savino del Bene super favorita nella partita di Firenze, valida per la 2^ giornata di volley Serie A1. Da ilsussidiario.net
Volley, Scandicci soffre ma batte Perugia - La Savino Del Bene Volley rientra a casa dopo 195 giorni dall'ultima sfida ufficiale disputata al Pala Big Mat e festeggia, insieme al suo pubblico, la vittoria per 3- Segnala nove.firenze.it