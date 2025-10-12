Savino Del Bene Scandicci successo non senza fatica con Perugia

Savino Del Bene Volley – Bartoccini Perugia: 3-1 (25-20,25-18,23-25,28-26) SAVINO DEL BENE VOLLEY:  Traballi, Bechis, Skinner 15, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 4, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini 1, Graziani 9, Nwakalor n.e., Antropova 22, Weitzel 12. All.: Gaspari. BARTOCCINI – MC RESTAURI PERUGIA: Kump, Turlà, Perinelli 10, Lemmens 9, Sirressi n.e., Passeri (L2) n.e., Ricci 1, Markovic 2, Recchia (L1), Bartolini, Mazzaro 5, Fiesoli 2, Gardini 13, Williams 24. All. Giovi. ARBITRI: Papadopol – Canessa SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley rientra a casa dopo 195 giorni dall’ultima sfida ufficiale disputata al Pala Big Mat e festeggia, insieme al suo pubblico, la vittoria per 3-1 contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

