Lo scrittore sulla squadra del cuore: "Hojlund mi fa impazzire, aspetto che McTominay torni a segnare. Sogno un altro scudetto. Con Diego c'è un rapporto sacro, quando segnò da centrocampo col Verona mio padre mi scaraventò per terra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Saviano: "In Italia-Argentina del '90 tifai per Maradona con mio papà. Adoro Lobotka, aspetto il vero De Bruyne"

