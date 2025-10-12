Saviano | In Italia-Argentina del ' 90 tifai per Maradona con mio papà Adoro Lobotka aspetto il vero De Bruyne

12 ott 2025

Lo scrittore sulla squadra del cuore: "Hojlund mi fa impazzire, aspetto che McTominay torni a segnare. Sogno un altro scudetto. Con Diego c'è un rapporto sacro, quando segnò da centrocampo col Verona mio padre mi scaraventò per terra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Saviano: "In Italia-Argentina del '90 tifai per Maradona con mio papà. Adoro Lobotka, aspetto il vero De Bruyne"

