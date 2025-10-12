Sassuolo la pattuglia dei ‘nuovi’ funziona
Walukiewicz, ovvero il primo volto nuovo arruolato in estate alla causa neroverde. Sempre in campo, con un solo forfait dovuto all’infortunio che gli ha tolto Inter-Sassuolo. Coulibably, ovvero l’ultimo che si è aggiunto al ‘pattuglione dei nuovi’ Da quando è arrivato sempre o quasi in campo anche lui, con tre presenza da titolare e una panchina i 4 gare. I ‘nuovi’ hanno cambiato il volto del Sassuolo, o meglio se lo sono preso, facendo qualche giustizia di perplessità legate ad un mercato che, si era detto, il Sassuolo ha fatto traiettorie non chiarissime ai più. E invece i nuovi arrivi hanno cambiato faccia e marcia ai neroverdi, rivoluzionandone l’undici e dando segno di sé con frequenza importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
