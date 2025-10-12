Walukiewicz, ovvero il primo volto nuovo arruolato in estate alla causa neroverde. Sempre in campo, con un solo forfait dovuto all’infortunio che gli ha tolto Inter-Sassuolo. Coulibably, ovvero l’ultimo che si è aggiunto al ‘pattuglione dei nuovi’ Da quando è arrivato sempre o quasi in campo anche lui, con tre presenza da titolare e una panchina i 4 gare. I ‘nuovi’ hanno cambiato il volto del Sassuolo, o meglio se lo sono preso, facendo qualche giustizia di perplessità legate ad un mercato che, si era detto, il Sassuolo ha fatto traiettorie non chiarissime ai più. E invece i nuovi arrivi hanno cambiato faccia e marcia ai neroverdi, rivoluzionandone l’undici e dando segno di sé con frequenza importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, la pattuglia dei ‘nuovi’ funziona