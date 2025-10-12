Sara Errani allenatrice in pectore di Jasmine Paolini? Più che una semplice compagna di squadra
Un connubio molto forte. È stata una stagione particolare e complicata per Jasmine Paolini. Dopo i roboanti risultati del 2024, tutti attendevano un po’ al varco alla toscana per capire se la stagione scorsa fosse dovuta a qualcosa di non replicabile oppure una conseguenza del lavoro di crescita di un’atleta maturata tecnicamente e mentalmente. Quanto accaduto nel 2025 ha detto che Paolini è tra le miglior tenniste del pianeta in questa fase storica e, se è vero che il suo rendimento negli Slam non è stato il medesimo, a livello di WTA1000 l’azzurra ha fatto meglio rispetto all’anno passato. Il tutto nonostante delle difficoltà, legate anche alla composizione del suo team. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sara - errani
A Massa tutti pazzi per Sara Errani, il papà: “Sta facendo delle cose incredibili”
Sara Errani e Jasmine Paolini: “Siamo un po’ arrabbiate, ora testa alla Billie Jean King Cup”
Tennis: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini. ’Billie Jean King Cup Finals’, le convocate di Tathiana Garbin
Grazie al successo contro la numero 2 del mondo Iga Swiatek nei quarti del Masters 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha superato Flavia Pennetta e Sara Errani, diventando la tennista italiana con più semifinali disputate nei tornei WTA 1000 #Tennis #Wuha - X Vai su X
Jasmine Paolini e Sara Errani hanno dato forfait prima dell'incontro con Andreescu e Yuan - facebook.com Vai su Facebook
Sara Errani allenatrice in pectore di Jasmine Paolini? Più che una semplice compagna di squadra - È stata una stagione particolare e complicata per Jasmine Paolini. Come scrive oasport.it
Errani ‘allenatrice’ di Paolini a Wuhan: “Dalle fastidio, ma varia il servizio” - Oggi, mercoledì 8 ottobre, la tennista azzurra ha battuto la cinese ‘padrona di cas ... Secondo msn.com