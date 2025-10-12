Un connubio molto forte. È stata una stagione particolare e complicata per Jasmine Paolini. Dopo i roboanti risultati del 2024, tutti attendevano un po’ al varco alla toscana per capire se la stagione scorsa fosse dovuta a qualcosa di non replicabile oppure una conseguenza del lavoro di crescita di un’atleta maturata tecnicamente e mentalmente. Quanto accaduto nel 2025 ha detto che Paolini è tra le miglior tenniste del pianeta in questa fase storica e, se è vero che il suo rendimento negli Slam non è stato il medesimo, a livello di WTA1000 l’azzurra ha fatto meglio rispetto all’anno passato. Il tutto nonostante delle difficoltà, legate anche alla composizione del suo team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Errani allenatrice in pectore di Jasmine Paolini? Più che una semplice compagna di squadra