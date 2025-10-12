Santomassimo-Di Felice ancora bronzo! L’Italia del beach volley sul podio iridato U18 Oro a Norvegia e USA

È ancora podio ed è ancora bronzo per l'Italia del beach volley ai Mondiali Under 18 di Doha. Dopo il bronzo casalingo all'Europeo di Rossano, la coppia azzurra SantomassimoDi Felice sale ancora sul podio, questa volta mondiale, della rassegna giovanile al termine di un week end quasi perfetto, con una sola sconfitta subita in semifinale contro i solidi tedeschi BungertWüst. I teutonici hanno vinto la semifinale 2-0: primo set dominato con una partenza a razzo ( 10-4 ) che ha costretto gli azzurri a rincorrere. SantomassimoDi Felice sono arrivati fino al 16-13 prima di cedere nel finale con il punteggio di 21-15.

In questa notizia si parla di: santomassimo - felice

MEDAGLIA DI BRONZO PER RICCARDO SANTOMASSIMO E MARCO DI FELICE A Doha gli azzurrini superano 2-0 (21-12, 21-14) Baris G./Polat Kemal Eser e chiudono i Campionati del Mondo di categoria sul terzo gradino del podio LA NE - X Vai su X

