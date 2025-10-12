Sante Zennaro l’eroe che salvò 94 bimbi Oggi le cerimonie per non dimenticarlo

Oggi, come ogni anno, Terrarrazzano ricorderà Sante Zennaro, l’operaio eroe che il 10 ottobre del 1956 sacrificò la sua vita di non ancora 23 anni per salvare quelle di 94 scolari e tre maestre tenuti in ostaggio nella scuola elementare dai fratelli Arturo ed Egidio Santato. Il programma prevede alle 10.15, nel cimitero di Rho, una preghiera e la deposizione di una corona sulla tomba di Sante Zennaro, con il suono del Silenzio. Alle 11 la messa nella chiesa di San Maurizio a Terrazzano. Dopo il rito, accompagnati dal Corpo musicale Santa Cecilia di Passirana, si raggiungerà l’ex scuola elementare intitolata a Zennaro per l’alzabandiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sante Zennaro, l’eroe che salvò 94 bimbi. Oggi le cerimonie per non dimenticarlo

