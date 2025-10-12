Sant’Agostino non fermarti Il Mesola rischia grosso

Turno casalingo per un SantAgostino lanciatissimo che vuole centrare il terzo successo di fila e continuare a sognare, dopo un avvio di campionato da 13 punti in 6 partite. Al "Caselli" arriva un Massa Lombarda anch’esso in grande forma, staccato di sole tre lunghezze dai ramarri e in piena zona alta classifica. Mister Biagi cerca dai suoi continuità per dare fastidio alle prime della classe, in un campionato fin qui all’insegna dell’equilibrio, che vede nove squadre racchiuse in tre punti. I biancoverdi pure lo scorso anno iniziarono spediti la stagione prima di incappare in un periodo ‘no’ che costò la panchina a Ruggero Ricci, e l’obiettivo di quest’anno è quello di far meglio per dare seguito all’ottimo avvio e non complicarsi la vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

