Sant’Agostino non fermarti Il Mesola rischia grosso
Turno casalingo per un Sant'Agostino lanciatissimo che vuole centrare il terzo successo di fila e continuare a sognare, dopo un avvio di campionato da 13 punti in 6 partite. Al "Caselli" arriva un Massa Lombarda anch'esso in grande forma, staccato di sole tre lunghezze dai ramarri e in piena zona alta classifica. Mister Biagi cerca dai suoi continuità per dare fastidio alle prime della classe, in un campionato fin qui all'insegna dell'equilibrio, che vede nove squadre racchiuse in tre punti. I biancoverdi pure lo scorso anno iniziarono spediti la stagione prima di incappare in un periodo 'no' che costò la panchina a Ruggero Ricci, e l'obiettivo di quest'anno è quello di far meglio per dare seguito all'ottimo avvio e non complicarsi la vita.
Piazza Sant’Agostino: "Buona la prima". Oltre 400 persone per Luca Ward
I pompieri mettono in sicurezza l’ex chiesa di Sant’Agostino
Sette persone salvate dal mare agitato a Sant'Agostino, i bagnini evitano il peggio
PREGARE Sant'Agostino nel De vera religione scrive così: "Non uscire fuori di te, rientra in te stesso. La verità abita nell'uomo interiore". Lo stesso concetto espresso in altri termini lo ritroviamo nelle parole del Buddha: "Siate un'isola per voi stessi, prendete rif
