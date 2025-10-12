Santa Maria del Soccorso Parroco e parrocchiano L’ingresso di don Andrea
La parrocchia del Soccorso ha il nuovo parroco dal 10 ottobre. La particolarità dell'ingresso della nuova guida di Santa Maria del Soccorso è data dal fatto che il nuovo sacerdote è parroco e parrocchiano. Infatti, così può essere definito don Andrea Guglielmi, nominato dal vescovo Giovanni Nerbini alla guida di Santa Maria del Soccorso, una delle comunità più grandi della Diocesi di Prato. Don Andrea, 45 anni, è cresciuto e si è impegnato nell'associazione Cieli Aperti, realtà nata all'interno della parrocchia come centro di aggregazione giovanile e per gestire l'oratorio. La messa di ingresso si è tenuta venerdì scorso ed è stata presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini.
