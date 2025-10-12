Santa Maria del Soccorso Parroco e parrocchiano L’ingresso di don Andrea

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La parrocchia del Soccorso ha il nuovo parroco dal 10 ottobre. La particolarità dell’ingresso della nuova guida di Santa Maria del Soccorso è data dal fatto che il nuovo sacerdote è parroco e parrocchiano. Infatti, così può essere definito don Andrea Guglielmi, nominato dal vescovo Giovanni Nerbini alla guida di Santa Maria del Soccorso, una delle comunità più grandi della Diocesi di Prato. Don Andrea, 45 anni, è cresciuto e si è impegnato nell’associazione Cieli Aperti, realtà nata all’interno della parrocchia come centro di aggregazione giovanile e per gestire l’oratorio. La messa di ingresso si è tenuta venerdì scorso ed è stata presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

santa maria del soccorso parroco e parrocchiano l8217ingresso di don andrea

© Lanazione.it - Santa Maria del Soccorso. Parroco e parrocchiano. L’ingresso di don Andrea

In questa notizia si parla di: santa - maria

Santa Maria Maddalena: la figura e la celebrazione nel mondo

Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”

Disabili maltrattati a Villa Santa Maria di Tavernerio, un papà: “Lividi, graffi e lesioni sul corpo di nostro figlio. Ora la verità emerge”

santa maria soccorso parrocoSanta Maria del Soccorso. Parroco e parrocchiano. L’ingresso di don Andrea - Il sacerdote, 45 anni, è cresciuto nel gruppo Cieli Aperti, nato in quella chiesa. Secondo msn.com

Parroco accusa un malore dopo la messa di Pasqua, portato in Pronto soccorso. Don Daniele aveva appena donato le uova ai bambini - Ha accusato un improvviso il malore al termine della messa di Pasqua, che aveva celebrato nella chiesa di Santa Maria del Carmine, nel centro storico di Pavia. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Santa Maria Soccorso Parroco