Sansepolcro diventa capitale del vino italiano per un fine settimana

SANSEPOLCRO "Abbiamo fortemente voluto questo evento, perché crediamo che il vino non sia soltanto una delle eccellenze del nostro ‘made in Italy’, ma anche un linguaggio universale che unisce persone, territori e storie. In un calice di vino troviamo secoli di tradizioni, la sapienza di intere generazioni, il lavoro faticoso e appassionato di uomini e donne che, con rispetto per la terra, danno vita a prodotti capaci di raccontare identità e valori". Con queste parole Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, esprime tutto l’entusiasmo con cui la città si prepara ad accogliere B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane, la rassegna che il 25 e 26 ottobre trasformerà il capoluogo della Valtiberina in un grande palcoscenico del vino italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it