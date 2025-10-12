Sangue e follia improvvisa tra studenti di 17 anni | ritrovata l’arma dentro un tombino

Forlì, 12 ottobre 2025 – Basta una spinta, forse fortuita, a scatenare la violenza nel luogo forse più improbabile: davanti a scuola, mentre decine di coetanei attendono di entrare. Qualche minuto dopo le 8 di ieri, via Romanello, in pieno centro: gli studenti dell’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’ sostano e chiacchierano lungo la strada e in particolare in un vicolo che è una sorta di piccolo spiazzo, con aiuole e una panchina. È lì che all’improvviso sgorga il sangue. I ragazzi coinvolti hanno circa 17 anni. Uno di questi estrae un piccolo coltello, sguaina la lama che fino a quel momento era richiusa sul manico: colpisce un coetaneo e una ragazza, che si ritrova in mezzo cercando di difendere il fidanzatino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

