Sangue e follia improvvisa tra studenti di 17 anni | ritrovata l’arma dentro un tombino
Forlì, 12 ottobre 2025 – Basta una spinta, forse fortuita, a scatenare la violenza nel luogo forse più improbabile: davanti a scuola, mentre decine di coetanei attendono di entrare. Qualche minuto dopo le 8 di ieri, via Romanello, in pieno centro: gli studenti dell’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’ sostano e chiacchierano lungo la strada e in particolare in un vicolo che è una sorta di piccolo spiazzo, con aiuole e una panchina. È lì che all’improvviso sgorga il sangue. I ragazzi coinvolti hanno circa 17 anni. Uno di questi estrae un piccolo coltello, sguaina la lama che fino a quel momento era richiusa sul manico: colpisce un coetaneo e una ragazza, che si ritrova in mezzo cercando di difendere il fidanzatino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sangue - follia
Notte di follia in strada: “Mio figlio pestato a sangue da 3 ragazzini uscito dal lavoro”
Follia durante la partita, padre entra in campo e pesta a sangue il giocatore di 13 anni: “Perché l’ha fatto”
“In una pozza di sangue”. Follia tra 17enni, rubano una macchina ma ci scappa la tragedia
DYING LIGHT: THE BEAST È UNA FOLLIA! Questo nuovo gameplay sembra uscito da un incubo… ma uno di quelli che non vuoi smettere di giocare! Parkour, sangue e pura adrenalina Se pensavi di aver visto tutto, aspetta di vedere The Beast in azi - facebook.com Vai su Facebook