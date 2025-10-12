Sandra Petrignani con Carissimo dottor Jung scrive un romanzo nel quale ci restituisce in modo fedele e infedele il modo perfetto la figura del famoso psicoterapeuta antagonista di Freud Carl Gustav Jung

Non c'è bisogno di molte presentazioni, Sandra Petrignani è decisamente una delle voci più importanti del panorama letterario italiano. Autrice di lungo corso, ha al suo attivo molte opere, dal saggio alla narrativa. Ricordiamo almeno Care presenze, La scrittrice abita qui, Addio Roma, Marguerite e La Corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg (finalista al Premio Strega 2018) e Autobiografia dei miei cani. Ora, con Carissimo dottor Jung l'autrice scrive un romanzo nel quale ci restituisce, in modo fedele e infedele (il modo perfetto), la figura del famoso psicoterapeuta antagonista di Freud, Carl Gustav Jung.

Grazie a Roberto Cotroneo per aver partecipato alla seconda edizione della Biennale Umbria Letteraria deliziandoci anche con una performance musicale Ha presentato "La cerimonia dell'addio" edito da Mondadori la scrittrice Sandra Petrignani .

È morto Beniamino Vignola l'editore di Theoria. Avevo imparato tanto da lui. Theoria è stata una delle ultime apparizioni di una società letteraria giovane e vitale. Con Theoria avevano esordito Marco Lodoli Sandro Veronesi Sandra Petrignani Sandro Onofri

