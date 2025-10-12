San Severo incidente | morto medico del 118 Moto contro recinzione
Vincenzo Fernando Incoronato, 64 anni, stava tornando a casa a San Paolo di Civitate. Il medico del servizio di emergenza 118 in servizio a San Severo era in motocicletta. Per cause da dettagliare la moto è uscita fuori strada e si è schiantata contro una recinzione. L’uomo è morto sul colpo. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno a circa un chilometro da San Severo. L'articolo San Severo, incidente: morto medico del 118 Moto contro recinzione proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
San Severo, sbanda con la moto e finisce contro un palo: medico del 118 morto sul colpo - Vincenzo Fernando Incoronato aveva 64 anni: l’incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla provinciale per San Paolo di Civitate, paese in cui viveva ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
