San Severo incidente | morto medico del 118 Moto contro recinzione

Noinotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Fernando Incoronato, 64 anni, stava tornando a casa a San Paolo di Civitate. Il medico del servizio di emergenza 118 in servizio a San Severo era in motocicletta. Per cause da dettagliare la moto è uscita fuori strada e si è schiantata contro una recinzione. L’uomo è morto sul colpo. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno a circa un chilometro da San Severo.         L'articolo San Severo, incidente: morto medico del 118 Moto contro recinzione proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

In questa notizia si parla di: severo - incidente

