San Serafino di Montegranaro | il santo umile e devoto celebrato il 12 ottobre
. San Serafino di Montegranaro, nato nel 1540 a Montegranaro, nelle Marche, è uno dei santi più amati e venerati in Italia e nel mondo. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda umiltà e devozione, che lo hanno portato a essere canonizzato dalla Chiesa Cattolica nel 1767. San Serafino è conosciuto per la sua dedizione ai poveri e per i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. Chi era San Serafino?. San Serafino, al secolo Felice Rapagnano, nacque in una famiglia povera e fin da giovane si distinse per la sua bontà e la sua fede incrollabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
