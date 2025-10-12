San Marino-Cipro streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026
Domenica 12 ottobre, alle ore 15, allo "Stadio Olimpico" di Serravalle, si disputerà il match San Marino-Cipro, valido per l' 8.a giornata del Gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali 2026. San Marino è ultimo con 0 punti grazie alle sei sconfitte ottenute nel suo girone ed è reduce dalla pesante sconfitta subita in trasferta contro .
San Marino pensa già a Cipro, scatta la prevendita dei biglietti
San Marino-Cipro, settima giornata Gruppo H qualificazione Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
L'AUSTRIA FA FESTA RIFILANDONE 10 A SAN MARINO L'Austria manca dai mondiali dal 1998 ma ora è vicinissima a tornarci Il pari della Bosnia a Cipro significa infatti +2 e una partita da giocare in più Per festeggiare l'Austria si diverte rifilando un clamoro
Pronostico San Marino vs Cipro – 12 Ottobre 2025 - Alle 15:00 del 12 Ottobre 2025 lo Stadio Olimpico di Serravalle ospiterà un match che vale soprattutto per la dignità sportiva e la crescita delle due ... Scrive news-sports.it
San Marino-Cipro, Cevoli e Golinucci: "Imparare dagli errori e tenere il buono" - In vista della partita di domani (domenica) contro Cipro ( San Marino Stadium, ore 15:00) rientra dalla giornata di squalifica Alessandro Golinucci. Riporta newsrimini.it