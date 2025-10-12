San Francesco salasso E quanto costa il 25 aprile?

Per La Stamp a di casa Elkann l’idea del governo di festeggiare San Francesco il 4 ottobre è un «salasso» per il Paese: uno spreco da 4 miliardi. Stranamente gli altri 11 stop, 25 aprile compreso, non hanno costi e fanno bene all’economia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «San Francesco salasso». E quanto costa il 25 aprile?

In questa notizia si parla di: francesco - salasso

Ho incontrato imprenditori alle prese col caro-bollette e col salasso della trattativa fallita sui dazi. Per la nostra industria è allarme rosso: 31 mesi di crollo della produzione su 34 di Governo Meloni, nonostante i 209 miliardi del Pnrr. Pensate senza … I 25 miliar - facebook.com Vai su Facebook

San Francesco «rosso» sul calendario, via libera della Camera: un festivo in più per i lavoratori - Più prosaicamente la disfida tra le festività da aggiungere al calendario. Secondo corriere.it

San Francesco, perché torna festa nazionale il 4 ottobre. Il senso di una festività non solo religiosa - Torna nel calendario civile dell’Italia la festa di San Francesco come festività nazionale (il voto sarà in questa settimana alla Camera e subito dopo al Senato, con larga maggioranza) e torna questa ... Lo riporta ilmessaggero.it