"Il 'pasticcio dei santi' dei giorni scorsi non svela solo il modo un po' zelanti approssimativo con cui si legifera in questi ultimi tempi. Racconta anche l'ansia che ormai si è impossessata della nostra anima politica. Un bisogno quasi spasmodico di stare sempre sulla palla della più stretta attualità, di non farsi mai.

San Francesco, Follini: "Il 'pasticcio dei santi' e il timore di perdere l'attimo" - "Il 'pasticcio dei santi' dei giorni scorsi non svela solo il modo un po’ zelanti approssimativo con cui si legifera in questi ultimi tempi. Lo riporta adnkronos.com

Quali sono "gli aspetti critici" sulla festa di San Francesco segnalati da Mattarella - Il presidente della Repubblica promulga la legge che reintroduce la festa nazionale il 4 ottobre, ma in una lettera ai presidenti di Camera e Senato segnala dei rilievi: il governo si è dimenticato de ... Come scrive ilfoglio.it