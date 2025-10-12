San Donà di Piave, tragedia al bar Armony: ‘ Mi sento male ‘. Si è accasciato davanti a una quindicina di clienti, dopo aver pronunciato solo tre parole: «Mi sento male». È morto così Fabio Ferrazzo, 63 anni, titolare con la moglie Luana Zorzetto del bar-pizzeria Armony in via della Ferriera, a San Donà di Piave. L’uomo ha avuto un malore improvviso mentre tentava di difendere la moglie da due clienti molesti che l’avevano importunata nella serata di venerdì 10 ottobre, poco dopo le 22:30. Nel locale erano presenti numerosi membri del “Paci Karate Club”, l’associazione sportiva di cui Ferrazzo era vicepresidente e figura di riferimento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - San Donà, muore per difendere la moglie dai clienti molesti: le ultime parole di Fabio Ferrazzo