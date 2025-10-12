Samsung Galaxy Z TriFold potrebbe sbarcare in diversi Paesi

Samsung Galaxy TriFold potrebbe essere lanciato anche negli Emirati Arabi Uniti e negli Stati Uniti.

samsung galaxy z trifoldSamsung Galaxy Z Tri-Fold: lancio globale confermato - Fold a più mercati rispetto ai piani iniziali, dimostrando fiducia nel dispositivo pieghevole a tre schermi. Riporta tomshw.it

samsung galaxy z trifoldIl Samsung Galaxy Z TriFold arriverà in più Paesi del previsto - folding di Samsung, conosciuto per ora con il nome provvisorio Galaxy Z TriFold, si prepara al debutto ufficiale entro la fine del mese. Si legge su cellulare-magazine.it

