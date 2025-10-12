Sampdoria linea a tre e la crescita di Hadzikadunic | così Donati ha rivoluzionato la difesa

Dopo l’avvio choc con 8 reti subite nelle prime 4 gare, l’inversione di tendenza nelle ultime tre: i gol incassati sono stati due. Verso l’Entella cambiano le gerarchie: Ferrari in dubbio, il bosniaco si candida a partire ancora dal 1’ con Giordano e Riccio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria, linea a tre e la crescita di Hadzikadunic: così Donati ha rivoluzionato la difesa

