Il primo passo per ripartire dopo quattro sconfitte l’ Inter Sm Sammaurese l’ha compiuto domenica scorsa: non aver subito reti è stata la seconda bella notizia e adesso quello che serve è dare continuità in fatto di prestazione e di conseguenza di risultato. È piuttosto curioso il fatto che per la seconda domenica di fila la squadra allenata da Antonino Asta dovrà affrontare un avversario che ha appena cambiato allenatore. La sconfitta subita la scorsa domenica dal Sora nello scontro con l’Ostiamare ha in effetti fatto esplodere l’insoddisfazione della società che ha deciso di esonerare Massimiliano Schettino per mettere sulla panchina dei bianconeri un tecnico di grande esperienza e con un curriculum ricco di vittorie come Domenico Giacomarro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, servono gol. Match delicato a Sora