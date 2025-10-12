Salta la corrente mezza Lecco nella morsa del blackout
Gravi disagi per la popolazione di Lecco nella serata di domenica 12 ottobre. Poco prima delle 21 mezza città - ovvero quella compresa nella cinta con i rioni alti di Rancio, Malavedo, Laorca, San Giovanni, Olate e Acquate - ha dovuto fare i conti con un lungo blackout legato alla mancata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Aria malsana, muffa, corrente che salta e infiltrazioni d’acqua: come si vive nelle case Aler di via Livorno
