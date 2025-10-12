Salma ricoperta dalle formiche al Civico | Noi figli abbiamo spruzzato l' insetticida nella bara di papà

Ha aspettato un mese prima di denunciare pubblicamente ciò che aveva visto nella camera mortuaria dell'ospedale Civico di Palermo. Il 17 settembre, Massimo Benigno, palermitano di 43 anni, ma residente in Emilia Romagna, era tornato in città per la morte del padre Domenico, ottantenne. Quando ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: salma - ricoperta

"Il cadavere di mio padre invaso dalle formiche": scatta la denuncia all'obitorio del Civico di Palermo - Insieme alla sorella, ha preso un flacone di insetticida, lo ha spruzzato accanto al cuscino e, con l’aiuto del personale dell’agenzia funebre, ha spostato il feretro e ripulito la stanza ... Lo riporta msn.com

Palermo, il cadavere tra le formiche: choc all‘obitorio dell’ospedale Civico - Ha aspettato un mese prima di denunciare pubblicamente ciò che aveva visto nella camera mortuaria dell’ospedale Civico. Segnala mondopalermo.it