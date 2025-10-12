C’erano una volta Nilde Iotti, Tina Anselmi e Lina Merlin, icone a cui le giovani donne di sinistra potevano volgere lo sguardo immaginandosi deputate, senatrici e persino ministri in un tempo in cui tutto questo era ancora, purtroppo, l’eccezione. Donne capofila di una schiera di migliaia di altre donne volitive, ambiziose e testarde che in pochi decenni hanno trasformato quell’eccezione in normalità: nessuna di loro entrerebbe mai in un immaginario Pantheon della destra eppure a loro si guarda ancora, dalla riva opposta, con rispetto e considerazione. Se è vero, però, che gli alberi si vedono dai frutti, qualcosa nel processo evolutivo della sinistra al femminile deve essere andato storto, stortissimo: le madri nobili del nostro tempo, ne siamo certi, creerebbero non poco imbarazzo alle loro antesignane, al punto da farle dubitare della pervicacia con cui si sono battute per la partecipazione delle donne alla vita politica del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Salis, Albanese, Di Cesare: fenomenologia delle nuove "Papesse" per capire fino in fondo il disastro della sinistra