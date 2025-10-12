Saleh al-Jafarawi noto influencer di Gaza ucciso durante gli scontri tra Hamas e le milizie

Media a Gaza riferiscono che Saleh al-Jafarawi, un noto influencer della Striscia, è stato ucciso durante gli scontri armati tra Hamas e le milizie a Gaza City. I filmati che circolano online mostrano il suo corpo. Lo scrive Times of Israel. Secondo le fonti, al-Jafarawi è stato ucciso dalle milizie mentre copriva l’episodio. Al-Jafarawi è salito alla ribalta durante la guerra per via dei video. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Saleh al-Jafarawi, noto influencer di Gaza ucciso durante gli scontri tra Hamas e le milizie

