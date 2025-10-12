Saleh al-Jafarawi noto influencer di Gaza ucciso durante gli scontri tra Hamas e le milizie

Media a Gaza riferiscono che Saleh al-Jafarawi, un noto influencer della Striscia, è stato ucciso durante gli scontri armati tra Hamas e le milizie a Gaza City. I filmati che circolano online mostrano il suo corpo. Lo scrive Times of Israel. Secondo le fonti, al-Jafarawi è stato ucciso dalle milizie mentre copriva l’episodio. Al-Jafarawi è salito alla ribalta durante la guerra per via dei video. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nella Striscia non si ferma l’orrore: il giornalista Saleh Al-Jafarawi ucciso a Gaza City questa sera

saleh jafarawi noto influencerInfluencer di Gaza ucciso in scontri tra Hamas e milizie - Jafarawi, un noto influencer della Striscia, è stato ucciso durante gli scontri armati tra Hamas e le milizie a Gaza City. Lo riporta ansa.it

saleh jafarawi noto influencerTrovato il corpo di Saleh al-Jafrawi, il volto social della sofferenza di Gaza - Era seguito da milioni di follower, il suo corpo è stato portato all'ospedale Battista, forse ucciso da milizie collaborazioniste anti- Secondo rainews.it

