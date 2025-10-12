Saldo debito sanitario | la truffa email che usa dati reali dei pazienti Ecco come difendersi

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una massiccia campagna di phishing avente come bersaglio numerosi contribuenti della Lombardia ha fatto scattare l'allarme negli scorsi giorni, tanto da spingere la polizia a utilizzare i suoi canali di comunicazione social per mettere in guardia i cittadini, illustrando le caratteristiche di questa insidiosissima truffa. Il messaggio, inviato tramite posta elettronica, fa riferimento al presunto mancato pagamento di una serie di prestazioni sanitarie da parte dell'obiettivo di turno, e proviene da una fittizia società di recupero crediti. A rendere credibile, e quindi particolarmente subdola, questa truffa, il fatto che nel documento inoltrato via mail siano riportati dei dati reali inerenti la vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

saldo debito sanitario la truffa email che usa dati reali dei pazienti ecco come difendersi

© Ilgiornale.it - "Saldo debito sanitario": la truffa email che usa dati reali dei pazienti. Ecco come difendersi

In questa notizia si parla di: saldo - debito

saldo debito sanitario truffa"Saldo debito sanitario": la truffa email che usa dati reali dei pazienti. Ecco come difendersi - "Richiesta di saldo debito", accanto al nome e al cognome del contribuente, mentre nel corpo del messaggio sono riportate una ... Riporta ilgiornale.it

False mail su pagamenti di prestazioni sanitarie in Lombardia - Campagna di phishing in Lombardia: email ingannevoli con dati sanitari reali e richieste di pagamento su conto estero ... Come scrive legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Saldo Debito Sanitario Truffa