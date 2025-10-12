ZOLA PREDOSA (Bologna) Un impegno concreto, per garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali e favorire la dignità delle retribuzioni. Così la delibera approvata dalla giunta comunale di Zola Predosa, nel Bolognese, prevede l’introduzione di un meccanismo di "premialità" nelle gare d’appalto e nelle concessioni pubbliche: le imprese che parteciperanno ai bandi comunali e garantiranno ai propri dipendenti una paga oraria minima di 9 euro lordi, otterranno un punteggio più alto nella valutazione delle offerte. Una misura che incentiverà le aziende, nell’impegno di un lavoro che punti su qualità e dignità, sulla scia di altre grandi città italiane che negli ultimi anni hanno introdotto misure analoghe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salario minimo nei bandi comunali: "Vantaggi per chi lo garantisce"