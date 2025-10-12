SAJ | Evil Eye ufficialmente Sold Out

SAJ Evil Eye, primo Show della Squash a Jobber, è ufficialmente Sould Out. L’annuncio della presenza di Tetsuya Naito al primo Show 2026 ( QUI la notizia), ha generato Hype fra i tifosi italiani, portando le prevendite dello Show al Sould Out in meno di una settimana. E’ stata aperta una lista d’attesa in caso si dovessero liberare posti, per Info contattate SAJ sui propri social FB e IG. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

