Sagra di Cusano Mutri cucine sporche e carenze igieniche | sequestrati 30 kg di funghi
Controlli di Polizia, Asl e carabinieri alla sagra dei funghi di Cusano Mutri. Riscontrate varie irregolarità presso alcuni stand. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cusano Mutri, conto alla rovescia per la 45esima Sagra dei Funghi: le prime novità
Sagra dei Funghi di Cusano Mutri 2025: le date e il programma dell’evento
Cusano Mutri, danneggiati ospedale da campo della Sagra dei Funghi e l’auto del sindaco Crocco
