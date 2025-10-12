Un sabato di sangue sulle strade italiane con diversi incidenti mortali e una strage di giovani: sette i morti complessivi, dei quali quattro erano ventenni. Nel Ferrarese in un violento impatto tra due utilitarie hanno perso la vita una donna di 41 anni che andava al lavoro e due ragazzi di 19 e 27 anni, che erano in auto con altri due amici, feriti. Nel Bergamasco un altro pesante frontale tra due. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sabato di sangue sulle strade, sette morti e diversi feriti gravi