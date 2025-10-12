Il presidente dell'Ucraina, invece, sostiene che una evoluzione di questo tipo sarebbe necessaria in quanto la Russia continua a non dimostrare una volontà di porre fine al conflitto. A supporto delle sue dichiarazioni, il leader di Kiev ha ricordato gli attacchi brutali vissuti dalla sua Nazione nell'ultimo periodo con miglia di droni che hanno colpito le sue città, provocando distruzione e morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia, il Cremlino preoccupato per i Tomahawk: “Si tratta di un’arma speciale, può essere anche nucleare”