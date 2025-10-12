Russia il Cremlino preoccupato per i Tomahawk | Si tratta di un’arma speciale può essere anche nucleare
Il presidente dell'Ucraina, invece, sostiene che una evoluzione di questo tipo sarebbe necessaria in quanto la Russia continua a non dimostrare una volontà di porre fine al conflitto. A supporto delle sue dichiarazioni, il leader di Kiev ha ricordato gli attacchi brutali vissuti dalla sua Nazione nell'ultimo periodo con miglia di droni che hanno colpito le sue città, provocando distruzione e morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: russia - cremlino
L’accusa dell’Ue alla Russia: «C’è Putin dietro la tentata sfiducia a von der Leyen». Il Cremlino prende tempo: «La pace? Processo lungo»
Tra Ucraina e Russia, riprendono i colloqui a Istanbul. Zelensky: “Siamo pronti a lavorare per la pace”. Ma il Cremlino frena: “Non ci aspettiamo alcuna svolta”
Ucraina-Russia, oggi nuovo round di colloqui. Cremlino: “Non ci aspettiamo una svolta”
"Persino #Hamas smette di combattere, ma non il #Cremlino ", le parole del presidente ucraino #Zelensky - #Ucraina #Russia - facebook.com Vai su Facebook
"Persino #Hamas smette di combattere, ma non il #Cremlino ", le parole del presidente ucraino #Zelensky - #Ucraina #Russia - X Vai su X
Ucraina, Zelensky-Trump: seconda telefonata in due giorni. Cremlino: "Momento drammatico di escalation" - Il presidente ucraino sente anche Macron: 'Da Russia escalation attacchi, approfitta di attenzione su Medio Oriente per attacchi più vili' ... Da msn.com
Quanto è potente il Tomahawk, missile che può cambiare le sorti della guerra in Ucraina - Per la Russia, l'invio dei Tomahawk dagli USA all'Ucraina sarebbe una “grave escalation”. wired.it scrive