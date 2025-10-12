Russia distrutta raffineria di Ufa | droni ucraini a 1.400 km dal fronte La crisi del petrolio rischia di esplodere con l' inverno

I droni del Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) hanno colpito all?alba dell?11 ottobre una raffineria di petrolio nella Repubblica russa del Bashkortostan, provocando esplosioni e un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, distrutta raffineria di Ufa: droni ucraini a 1.400 km dal fronte. La crisi del petrolio rischia di esplodere con l'inverno

Russia, distrutta raffineria di Ufa: droni ucraini a 1.400 km dal fronte. La crisi del petrolio rischia di esplodere con l'inverno - I droni del Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) hanno colpito all’alba dell’11 ottobre una raffineria di petrolio nella Repubblica russa del Bashkortostan, provocando esplosioni e ... msn.com scrive

