Ruspe a San Siro Italia all’ultimo stadio
Stadi obsoleti, norme impossibili, palazzetti vecchi, scuole che negano le palestre: un Paese buro-centrico che non ama lo sport
San Siro, dal ministro per lo Sport Abodi un assist alle ruspe: "Milano ha bisogno di uno stadio moderno, ce lo chiede la Uefa”
San Siro sarà demolito. Un giorno vedremo questo scenario, ruspe che pezzo dopo pezzo smonteranno un pezzo di storia di tutti noi. In quello stadio abbiamo pianto, lacrime di gioia ma anche di felicità. Resteranno
FdI e Lega furiosi con Forza Italia per San Siro. La Russa: "Rompono il centrodestra" - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro dopo 11 ore di seduta notturna, ma la delibera spacca la maggioranza
Sala va come una ruspa: l'affare San Siro procede - In giunta è stata esaminata – non approvata – e mandata al Consiglio comunale senza metterla ai voti: questo l'irrituale iter della delibera sull'operazione San Siro.