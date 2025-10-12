Ruggiero attacca Barbara dopo l' addio | Sta a Uomini e donne solo per soldi

12 ott 2025

Partita benissimo è finita nel peggiore dei modi. Tra Barbara e Ruggiero e il finale è tutt'altro che felice, prova ne è stato il confronto a centro studio di qualche giorno fa a Uomini e donne quando tra accuse e malumori è stata messa pubblicamente la parola fine ad un rapporto che in realtà è. 🔗 Leggi su Today.it

