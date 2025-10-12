Ruggi il Direttore Verdoliva | La riservatezza è una forma di rispetto e c' è il segreto istruttorio

“In merito alle notizie e alle dichiarazioni che con frequenza compaiono sulla stampa locale riguardanti l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, ritengo opportuno chiarire alcuni principi che guidano l'azione di questa Direzione. Lo stile di governo che da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Polichetti (Udc): "All'Azienda Ruggi di Salerno silenzio preoccupante sul conflitto d’interessi del direttore Longanella"

Furti ai pazienti dell'ospedale Ruggi, il direttore Verdoliva: "Indignazione e dolore"

Presentazione del nuovo Direttore Generale del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”: dichiarazione del Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma

Con la Urinaria all'ospedale «G.Fucito» di Mercato S.Severino, il Direttore Generale del Ruggi d'Aragona, Ciro Verdoliva, ha rispettato in pieno uno degli

#AziendaRuggiSalerno, il direttore Verdoliva annulla alcuni atti della precedente gestione https://radioalfa.fm/azienda-ruggi-salerno-il-direttore-verdoliva-annulla-alcuni-atti-della-precedente-gestione/… via @radioalfa

Furti in corsia all’ospedale Ruggi di Salerno, rubati gli oggetti dei malati. Verdoliva ai dipendenti: “Indignato, siate vigili” - "Indignazione e dolore": così Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, si è espresso sulla vicenda dei presunti furti avvenuti in corsia nel ... Segnala fanpage.it

Ruggi di Salerno. Si insedia il nuovo Dg Ciro Verdoliva. De Luca: “Uno dei migliori” - Una fiducia, quella del presidente della Regione nei confronti del manager, che dura da anni. Secondo quotidianosanita.it