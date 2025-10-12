Rugby il Rovigo ed il Petrarca vincono i posticipi del primo turno di Serie A élite

Vincono con bonus offensivo i campioni d’Italia della Femi-CZ Rovigo ed il Petrarca nei due posticipi della prima giornata della Serie A élite 2025-2026 di rugby maschile, rispettivamente contro i Sitav Lyons, rimasti a bocca asciutta, ed in casa dei Rangers Vicenza 2025, che conquistano invece il punto di bonus offensivo. La Femi-CZ Rovigo liquida i Sitav Lyons con lo score di 70-10. Gli ospiti marcano al 1?, poi i restanti 79 minuti sono in pratica un monologo dei Bersaglieri, che arrivano a metà gara con il bonus offensivo in tasca sul 35-10. Lo spartito non cambia nella ripresa, con i padroni di casa che mettono a segno altre 5 mete e vincono per 70-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

