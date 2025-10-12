Rubrica AsviS Europa e Agenda 2030 – Valori e competitività per l’Ue nel nuovo ordine geopolitico

Riproponiamo l’articolo di Luigi DI Marco, Comitato dell’ASviS, presieduto da Enrico Giovannini, registrato sul sito AsviS del 23 settembre 2025. Settimana 14-219. Quale competitività per l’Ue a un anno dalla presentazione del rapporto Draghi. Sanzioni a Israele. Partenariato con l’India. Proposte taglio emissioni gas-serra al 2035. Sessione plenaria del Cese. Il 16 settembre la Commissione europea ha organizzato una conferenza a un anno dalla presentazione del Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea. La presidente Ursula von der Leyen ha tenuto un discorso riassumendo i passi avanti compiuti dall’Ue nel dare seguito alla raccomandazioni del rapporto Draghi, confermando la propria convinzione che l’Unione può unirsi nel programma tracciato nella sua Agenda, riferendo che tutti gli Stati membri e il Parlamento europeo stanno dando il proprio sostegno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it